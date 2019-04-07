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صرخات سيدة بولاق: عاطلان اقتحما منزلى واعتديا على جنسيا وصورانى لابتزازى

الأحد، 07 أبريل 2019 05:00 ص
صرخات سيدة بولاق: عاطلان اقتحما منزلى واعتديا على جنسيا وصورانى لابتزازى اغتصاب- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة؛ لأقوال ربة منزل فى اتهامها لعاطلين بالاعتداء عليها جنسياً داخل مسكنها بمنطقة بولاق الدكرور.

وقالت الشاكية فى التحقيقات، إن المتهمين اقتحما منزلها مستغلين تواجدها بمفردها، وحاولت مقاومتها ولكنها فشلت واعتديا عليها جنسيًا والتقطا لها مقاطع فيديو أثناء ذلك لابتزازها، ثم تركاها فى حالة إعياء وغادرا المنزل.

وألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على المتهمين بالاعتداء الجنسى على ربة المنزل وحرروا لهما المحضر اللازم وأحالوهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما احتياطيا وطلبت مزيد من التحريات.

كانت غرفة النجدة، تلقت بلاغا يفيد تعرض ربة منزل لاعتداء جنسى على يد شخصين ببولاق الدكرور.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطلين اعتديا جنسيا على ربة منزل داخل مسكنها وسجلا لها مقطع فيديو فى أوضاع مخلة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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