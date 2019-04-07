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شهود واقعة استشهاد معاون مباحث النزهة: صحينا على صوت ضرب النار

الأحد، 07 أبريل 2019 02:13 م
شهود واقعة استشهاد معاون مباحث النزهة: صحينا على صوت ضرب النار الضابط الشهيد ماجد عبد الرازق-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية لأقوال شهود العيان في حادث استهداف قوة أمنية بمنطقة النزهة التي أسفرت عن استشهاد ضابط وسائقه وإصابة اثنين آخرين.
 
وأكد الشهود أنهم في تمام الساعة الرابعة فجرا استيقظوا علي أصوات إطلاق الرصاص، قائلين: "سمعنا صوت ضرب النار وجرينا لقينا الضابط واقع على الأرض غرقان في دمه وميت وحواليه باقي زمايله".
 
وأشار الشهود إلي أن الضابط ومعه باقي أفراد القوة الأمنية اشتبهوا في سيارة تقف علي الرصيف، وبمجرد توجهه إليهم، فتح قائد السيارة النار علي القوة، مشيرا إلي أنه شاهد 3 أشخاص في سيارة الجناة.
 
البداية كانت أثناء مرور النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة والقوة المرافقة له لملاحظة الحالة بدائرة القسم، تلاحظ لهم توقف إحدى السيارات سوداء اللون تحمل لوحات معدنية بيضاء اللون "مدونة بخط اليد" بشارع طه حسين، يستقلها 4 أشخاص مجهولين، وحال توجههم لاستبيان الأمر وفحصهم بادر قائد السيارة بالترجل منها وإطلاق أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية كانت بحوزته، نتج عن ذلك استشهاد النقيب ماجد أحمد عبد الرازق، وإصابة فردى شرطة من القوة المرافقة له وكذا قائد السيارة التى كانت تستقلها القوة الأمنية بعدة طلقات نارية، حيث توفى قائد السيارة متأثراً بإصابته، تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

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