شاهد..صور السيسى تجوب شوارع واشنطن والجالية المصرية بانتظاره

لم تقتصر مظاهر الاحتفال بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أمريكا، وعقد قمة ثنائية مع نظيره دونالد ترامب، على المصريين فقط الذين نظموا العديد من الاحتفالات، بل شارك الكثيرون من الجاليات العربية وبعض الأمريكيين فيها، كما نظم تيار الاستقلال ووفد الدبلوماسية العربية، العديد من الاحتفالات، تضمنت سيارات تحمل شاشات ضخمة تعرض إنجازات الرئيس السيسى، سواء على مستوى التنمية والنهوض بالبلاد أو فى الحرب التى تشنها الدول المصرية على الإرهاب.

وجابت السيارات التى تعرض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمحيط البيت الأبيض إلى جانب العديد من الميادين فى وشنطن، إلى جانب ظهور مئات الملصقات واللافتات التى ترحب بالرئيس ،الأمر الذى لفت نظر الأمريكيين إلى حجم الحفواة الضخم الذى يحظى بها الرئيس حتى قبل وصوله أمريكا.

وعبر المصريين والعرب فى مظاهرة الحب التى تشهدها واشنطن الآن وقبل عدة أيام، عن مدى حبهم وارتباطهم بالرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أنقذ مصر والمنطقة العربية من مخطط أهل الشر، والجماعات الظلامية التى كانت تريد تقسيم الدول ونشر روح العداء والكراهية بين أبن الوطن الواحد، ومن المقرر ان ينظم وفد الدبلوماسية الشعبية وقفة ترحيب امام مقر إقامة الرئيس السيسي في" بلير هاوس" بواشنطن صباح يوم الثلاثاء امام مقر البيت الابيض بالإعلام واللافتات والصور تعبيراً عن مدى حبهم وترحيبهم بالرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتحظى الزيارة المرتقبة التى سيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى واشنطن الثلاثاء القادم، باهتمام واسع لدى وسائل الإعلام خاصة إنها تأتى وسط حالة من الحراك السياسى التى تشهدها المنطقة العربية.