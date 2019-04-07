سقوط عاطل بحوزته 800 جرام هيروين بالجيزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته 800 جرام من مخدر الهيروين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد اتجار "هشام. ر" عاطل بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه أثناء قيادته سيارة تاكسي، وبحوزته 800 جرام من مخدر الهيروين، وميزان حساس، وفرد خرطوش وطلقتين وهاتف محمول 2.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.