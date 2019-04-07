رفع 1200 طن تراكمات على الطرق الرئيسية فى الخانكة

وأكد طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، أنه تمت حملة مشتركة لرفع التراكمات الموجودة بالطريق من سرياقوس حتى مدخل السجن العموم، وأمام 59 عمارة وأمام 113 عمارة، وجرد الطريق بالبوكتات موزعين على الطريق العام وتم رفع تراكمات اليوم بحوالى 1200 طن، وتم إزالة 5 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة خلف 113 و 59 عمارة وتمت الإزالة كلية لجميع الحالات.

وأضاف طلال، أن الحملات مستمرة حتى رفع كل التراكمات بالطرق وإزالة كافة التعديات على الطريق الرئيسى.