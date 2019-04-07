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رفع 1200 طن تراكمات على الطرق الرئيسية فى الخانكة

الأحد، 07 أبريل 2019 08:47 ص
رفع 1200 طن تراكمات على الطرق الرئيسية فى الخانكة رفع تراكمات على الطرق الرئيسية بالخانكة
القليوبية إبراهيم سالم
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شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الخانكة برئاسة اللواء ياسر حفناوى، وطلال ربيع نائب رئيس المركز، وحسن الشورى رئيس الوحدة المحلية بأبو زعبل، ومحمد عبد الرازق رئيس الوحدة المحلية بسرياقوس، والسيد الاكشر رئيس الوحدة المحلية بالمنايل، وأحمد رزق رئيس الوحدة المحلية بعرب العليقات، حملة نظافة على ترعة الإسماعلية بداية من حدود قليوب وطريق سرياقوس مرورا بوحدة المنايل ووحدة أبوزعبل حتى وحدة عرب العليقات طريق الزيارة بوجود معدات جميع مجالس المدن والوحدات المحلية للأربع وحدات.
 
 
 
وأكد طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، أنه تمت حملة مشتركة لرفع التراكمات الموجودة بالطريق من سرياقوس حتى مدخل السجن العموم، وأمام 59 عمارة وأمام 113 عمارة، وجرد الطريق بالبوكتات موزعين على الطريق العام وتم رفع تراكمات اليوم بحوالى 1200 طن، وتم إزالة 5 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة خلف 113 و 59 عمارة وتمت الإزالة كلية لجميع الحالات.
 
 
وأضاف طلال، أن الحملات مستمرة حتى رفع كل التراكمات بالطرق وإزالة كافة التعديات على الطريق الرئيسى. 
 
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