رئيس مصلحة الرى: تكثيف حملات ازالة التعديات على المجارى المائية

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تكثيف حملات ازالة التعديات المقامة على المجارى المائية خلال الايام القادمة، مشيرا الى أنه لن يتم السماح باستمرار تلك المخالفات على منافع الوزارة.



وكشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل أنه تم ازالة 45 الف و 220 حالة تعدى علي النيل من اجمالى 50 ألف و399 مخالفة، فى حين تم تحرير 50 ألف و 394 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات حيث يتم شن حملات يومية في كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.



وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.



الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل إنطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.







