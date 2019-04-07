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رئيس جامعة جنوب الوادى يفتتح فعاليات المؤتمر الدولى الخامس للفنون التشكيلية بالأقصر

الأحد، 07 أبريل 2019 02:39 م
رئيس جامعة جنوب الوادى يفتتح فعاليات المؤتمر الدولى الخامس للفنون التشكيلية بالأقصر خلال المؤتمر
الأقصر – أحمد مرعى
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افتتح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، فعاليات المؤتمر الدولى الخامس للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع والذى تنظمه كلية الفنون الجميلة بالأقصر فى الفترة من 7 حتي 9 أبريل الجاري بمدينة الأقصر، بحضور الدكتور يوسف الغرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صالح عبد المعطى نائب رئيس الجامعة السابق لشئون فرع الاقصر ورئيس شرف المؤتمر.
 
وأكد رئيس الجامعة – في بيان صحفي - أن المؤتمر يعد قيمة كبيرة فى مجال الفن والثقافة حيث ان الفن له رؤية فى تجسيد الواقع ورسم مظاهر الطبيعة والفن الراقي يحتاج دائماً مواهب خاصة فى رسم وإبداع اللوحات الفنية، وأشار إلي أن المؤتمر يعد فرصة طيبة للتواصل بين الطلاب والاساتذة وايضاً تلاحم الفنون والحضارات من خلال المشاركين من الدول المختلفة وطالب رئيس الجامعة ان يقدم المؤتمر رؤية تساهم فى التنمية بالأقصر.
 
وأشار الدكتور يوسف الغرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الفنانون يرون العالم من خلال الانسان وتتجلى الانسانية فى اعمالهم , وهذا يجسد دور خدمة المجتمع وتنمية البيئة مؤكداً ان الجامعة تخدم المجتمع من خلال خريجيها واساتذتها الذين يؤدون دورهم فى خدمة المجتمع.
 
وأكد الدكتور صالح عبد المعطى نائب رئيس الجامعة السابق لشئون فرع الاقصر ورئيس شرف المؤتمر، أن الفنون بأنواعها هى جزء من ثقافة الناس ومن ممارستهم اليومية التى يمارسها البعض بتلقائية وألية كالحرفيين , وليست فقط من عناصر الترف والترفيه وان المؤتمر هذا العام يناقش العديد من الابحاث العلمية فى المجالات الفنية المختلفة المرتبطة بخدمة المجتمع، ورحب الدكتور هشام المعداوى عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر ورئيس المؤتمر برئيس الجامعة وضيوف المؤتمر واضاف ان المؤتمر يشارك به 97 باحث من مصر والعراق، واعرب الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية بجامعة حلوان عن سعادته بالمشاركة فى هذا المؤتمر نائباً عن رئيس جامعة حلوان.
 
وأبدت الدكتورة سوزان ديشر استاذ تاريخ الفن والعمارة بجامعة سيسمار بألمانيا سعادتها بالمشاركة فى هذا المؤتمر الذى يضم نخبة من العلماء يناقشون قضايا الفن فى المجتمع وتوجهت بالتحية لرئيس الجامعة، وحضر الافتتاح عمداء كليات فرع الجامعة بالأقصر واساتذة كلية التربية النوعية بقنا والدكتور قرشي سعدى مقرر المؤتمر والمشاركين بفعاليات المؤتمر
 

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