رئيس الوزراء يتابع استعدادات تطبيق منظومة التأمين الصحى ببورسعيد

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة اخر الاستعدادات الخاصة بمنظومة التأمين الصحى، والتى سيتم البدء فى تطبيقها فى محافظة بورسعيد.

وخلال اللقاء استعرضت وزيرة الصحة ، تطورات الإعداد لتطبيق المنظومة فى بورسعيد، وموقف المستشفيات التى ستشملها الخدمة، بالإضافة إلى المنظومة التكنولوجية الخاصة بميكنة خدمة التأمين الصحى الجديدة.

وفى هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء ، على ضرورة تسريع وتيرة العمل خلال الأسابيع القليلة القادمة، حتى يتسنى الانتهاء من كافة التجهيزات المتعلقة بالمنظومة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية، من أجل ضمان توافر كل الظروف والإمكانات التى تكفل إنجاح المنظومة الجديدة .