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رئيسة سامبا: بنوك السعودية ستسجل نموا للأصول فى خانة العشرات أوائل 2020

الأحد، 07 أبريل 2019 05:07 م
رئيسة سامبا: بنوك السعودية ستسجل نموا للأصول فى خانة العشرات أوائل 2020 بنوك سعودية- أرشيفية
(رويترز)
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قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية السعودية، إن المجموعة، ثالث أكبر بنك فى المملكة من حيث الأصول، تتوقع أن تسجل مصارف السعودية نموا للأصول فى خانة العشرات بحلول أوائل 2020، بدعم من خطط الحكومة الرامية لتنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط.

وتخطط الرياض لزيادة الإنفاق العام إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1.11 تريليون ريال (295 مليار دولار) هذا العام، من 1.03 تريليون في 2018، فى مسعى لتحفيز النمو الاقتصادي الذي تضرر جراء أسعار النفط المنخفضة نسبيا.

وقالت الرئيسة التنفيذية رانيا نشار في مقابلة "أعلنت الحكومة عن عدد من المشروعات القادرة على إحداث تحول في قطاعات الترفيه والسياحة والإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كل هذه المبادرات ستضيف عدة مليارات من الدولارات إلى سامبا والقطاع المصرفي".

وفيما يتعلق بعمليات الاندماج في القطاع المصرفى السعودى، قالت نشار إن سامبا لا تدرس جديا أي مقترحات للاندماج مع بنوك أخرى.

ولا تتوقع نشار أي تأثير كبير على نمو سامبا جراء عمليات الاندماج التى تمت في الآونة الأخيرة، ومن بينها اندماج البنك الأهلي التجارى مع بنك الرياض والبنك السعودي البريطاني مع البنك الأول.


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