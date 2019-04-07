حركة الشباب الصومالية تستعيد السيطرة على بلدة رئيسية بالقرب من الحدود الكينية

مقديشيو /أ ش أ/

استعاد مسلحو حركة (الشباب) الصومالية، السيطرة على بلدة رئيسية بالقرب من الحدود الصومالية مع كينيا.

وذكر راديو (شابيلي) الصومالى، اليوم الأحد، أن حركة (الشباب) أعلنت أن مقاتليها تحركوا صوب بلدة (داغ عدي) بعد معركة بالأسلحة اندلعت مع القوات الحكومية، وتمكنوا من استعادة السيطرة عليها.

وكانت البلدات الحدودية قد تعرضت لهجمات من حركة (الشباب) منذ أن أرسلت كينيا قوات مقاتلة إلى الصومال فى منتصف عام 2011 لمحاربة المسلحين.

وتقاتل حركة (الشباب) للإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الأمم المتحدة والمتمركزة فى مقديشيو منذ ما يقرب من عشر سنوات.