video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 01:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حجز مدير مدرسة ومعلم التربية الرياضية بالغربية فى واقعة غرق طفل فى بيارة

الأحد، 07 أبريل 2019 11:59 م
حجز مدير مدرسة ومعلم التربية الرياضية بالغربية فى واقعة غرق طفل فى بيارة حجز - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق

أمر إسلام عبد السميع  مدير نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بحجز كل من " ا. ا" مدير المدرسة، " م .ح " مشرف المرحلة الابتدائية بالمدرسة، " م .ش " المشرف العام بالمدرسة،  "م .ع " معلم التربية الرياضية بالمدرسة، لحين ورود تحريات مباحث كفر الزيات حول واقعة مصرع التلميذ محمد عمرو محمد البهنسي أثر سقوطه فى بيارة صرف صحي داخل مدرسة بنوفر للتعليم الأساسي، أثناء حصه التربية الرياضية، على ان تستكمل التحقيقات فى جلسة باكر الإثنين بعد ورود التحريات.

كان محافظ الغربية قد قرر إحالة مدير المدرسة ومشرف المرحلة التعليمية، ومدرس التربية الرياضية للنيابة العامة وإيقافهم عن العمل لإهمالهم وتقصيرهم الشديد فى أداء مهام عملهم، وهو ما تسبب فى سقوط الطفل فى بيارة الصرف الصحى ووفاته، كما قرر صرف 10 آلاف جنيه لأسرة التلميذ.

وباشرت النيابة التحقيقات التحقيقات مع المتهمين، وأصدرت قرارها المتقدم.

 

 
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "اليوم السابع" فى منزل "محمد" ضحية الإهمال داخل مدرسة بالغربية.. والده يكشف: البيارة التي ابتلعت ابنى مفتوحة منذ 4 سنوات.. واستخرجوا جثة نجلي بسيارة كسح بعد محاولات استمرت 4 ساعات

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغربيه

اخبار الغربيه

مدير مدرسه

صرف صحى




لا تفوتك
عضو هيئة كبار العلماء: التعديلات الدستورية لا تتعارض مع الأديان

عضو هيئة كبار العلماء: التعديلات الدستورية لا تتعارض مع الأديان

"لو خايف من تجسس مراتك على موبايلك".. فخر العرب يقدم لك الحل السحرى

"لو خايف من تجسس مراتك على موبايلك".. فخر العرب يقدم لك الحل السحرى

فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

مصائب الأهلى لا تأتى فرادى.. غياب سعد سمير 3 أشهر بعد قطع الرباط الخلفى للركبة

مصائب الأهلى لا تأتى فرادى.. غياب سعد سمير 3 أشهر بعد قطع الرباط الخلفى للركبة

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

صور..دواء "السوشيال ميديا " فيه سم قاتل وشهاداته مضروبة..مجرمون يبيعون أدوية مجهولة ومحررات مزورة على " فيس بوك"..الأسعار رخيصة والشات وسيلة التواصل..خبير :العالم الافتراضى تحول الى مسرح مفتوح للجرائم

صور..دواء "السوشيال ميديا " فيه سم قاتل وشهاداته مضروبة..مجرمون يبيعون أدوية مجهولة ومحررات مزورة على " فيس بوك"..الأسعار رخيصة والشات وسيلة التواصل..خبير :العالم الافتراضى تحول الى مسرح مفتوح للجرائم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة