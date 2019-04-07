حجز مدير مدرسة ومعلم التربية الرياضية بالغربية فى واقعة غرق طفل فى بيارة

أمر إسلام عبد السميع مدير نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بحجز كل من " ا. ا" مدير المدرسة، " م .ح " مشرف المرحلة الابتدائية بالمدرسة، " م .ش " المشرف العام بالمدرسة، "م .ع " معلم التربية الرياضية بالمدرسة، لحين ورود تحريات مباحث كفر الزيات حول واقعة مصرع التلميذ محمد عمرو محمد البهنسي أثر سقوطه فى بيارة صرف صحي داخل مدرسة بنوفر للتعليم الأساسي، أثناء حصه التربية الرياضية، على ان تستكمل التحقيقات فى جلسة باكر الإثنين بعد ورود التحريات.

كان محافظ الغربية قد قرر إحالة مدير المدرسة ومشرف المرحلة التعليمية، ومدرس التربية الرياضية للنيابة العامة وإيقافهم عن العمل لإهمالهم وتقصيرهم الشديد فى أداء مهام عملهم، وهو ما تسبب فى سقوط الطفل فى بيارة الصرف الصحى ووفاته، كما قرر صرف 10 آلاف جنيه لأسرة التلميذ.

وباشرت النيابة التحقيقات التحقيقات مع المتهمين، وأصدرت قرارها المتقدم.