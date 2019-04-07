حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه بعملات مالية مقلدة بالخصوص

القليوبية نيفين طه

قرر محمد الكاشف وكيل نيابة الخصوص بإشراف مصطفي البحراوى رئيس النيابة، حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لضبطه بعملات مالية مزورة أثناء ترويجها بدائرة القسم.

وكان قد تلقي العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص بلاغا من "أحمد ص س" حاصل على دبلوم سياحة وفنادق ويعمل فنى فلاتر مياه بقيامه والأهالي بالإمساك بأحد الأشخاص حال شرائه علبة سجائر بمبلغ مالي (مقلد) بشارع الحفير – دائرة القسم، وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وانتقل العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وبالفحص تبين للمقدم محمود عادل رئيس مباحث الخصوص قيام الأهالى بالإمساك بـ"محمد ف" عامل حال شرائه علبة سجائر من محل بقالة كائن بشارع الحفير ملك "وفاء م م" وبحوزته مبلغ مالى 4900 جنيه ورقات مالية جميعها فئة المائة جنيه، يشتبه في كونها (مقلدة)، وبمواجهة المتهم المضبوط قرر بتحصله على المبلغ المالى من صاحب محل خاص ببيع التحف والانتيكات بالقاهرة.

وجري التحفظ على المبلغ المالى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1988 إدارى قسم الخصوص لسنة 2019م وأحيل المتهم إلي النيابة التى تولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق .