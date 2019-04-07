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حالة الطقس اليوم الأحد 7-4-2019 فى مصر والدول العربية

الأحد، 07 أبريل 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأحد 7-4-2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الأحد ، ففى يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال الصعيد قد تمتد إلى القاهرة والرياح غربية معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وترتفاع الموج فيه من يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: توالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود 3-5 درجات مئوية، ويكون الطقس دافئاً في عموم المناطق، ويستمر ظهور السُحب المتوسطة والعالية مع فرصة لهطول أمطار خفيفة، تكون رعدية في مناطق البادية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة، تنشط في جنوب المملكة وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية، كما يحتمل تزايد نسب الغبار في الأجواء في باقي مناطق المملكة.

وفى خليج العقبة، الرياح : جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج : متوسط ارتفاع الموج (20-40 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر : 22 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس معتدلا ويميل للدفء في مختلف المناطق، وتنحسر فرص الأمطار كلياً مع ساعات المساء الأولى، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 


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