جواد ظريف: تصنيف الحرس الثورى منظمة إرهابية يعنى جر "أمريكا إلى مستنقع"

جنيف(رويترز)

قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف اليوم الأحد، إن المسؤولين الأمريكيين الراغبين فى تصنيف الحرس الثورى منظمة إرهابية يريدون "جر أمريكا إلى مستنقع" بالنيابة عن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

وأضاف ظريف عبر حسابه على تويتر "أنصار نتنياهو الذين يسعون منذ وقت طويل إلى إدراج الحرس الثورى الإيرانى على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية يفهمون تماما عواقب ذلك على القوات الأمريكية فى المنطقة. هم فى الحقيقة يسعون إلى جر أمريكا إلى مستنقع بالنيابة عنه".