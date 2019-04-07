جنايات القاهرة تقضى بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين بقضية "رشوة البترول"

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، بمعاقبة كل من محمد عبد المنعم وتامر السعيد، بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمهما مبلغ مساوى لمقدار الرشوة وعزلهما من الوظيفة العامة وإلزامهم المصروفات.

كما قضت المحكمة بإعفاء وائل محمد من العقوبة، فى اتهامهما بالاستيلاء بالتلاعب على 13 مليونا و300 ألف جنيه دون سند قانونى.

وصدر الحكم بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن وأحمد سويلم، وبحضور ضياء عابد ممثل النيابة العامة، وبأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.

وتشمل تفاصيل القضية تورط "محمد.ع" و"تامر.أ"، الموظفين بالشركة التابعة لهيئة البترول فى إسناد أعمال مقاولات لشركة "وائل.م"، من الباطن وتقسيم الأرباح السنوية لهذه العملية بالتساوى، بين الثلاثة، وفى سبيل ذلك حصلوا على 13 مليونا.