جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب كمية من مسدسات الخرز وطلقاتها

(أ ش أ)

أحبطت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الجمركى ومباحث ميناء بورسعيد، محاولة تهريب كمية من مسدسات الخرز وطلقاتها المحظور استيرادها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك -فى تصريح اليوم الأحد، إنه بناء على إخبارية بوجود أصناف مخالفة داخل حاوية واردة من الصين بها لعب أطفال وأدوات مكتبية، تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة.

وأوضح المصدر أنه بالمعاينة الفعلية، تبين وجود 1583 مسدس خرز و446 ألف طلقة خرز محظور استيرادها، مشيرا إلى أن رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة يسرى رجب قرر اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات.