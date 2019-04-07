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جدوى الاستثمار فى رأس المال البشرى أولى فعاليات اجتماعات الربيع بواشنطن

الأحد، 07 أبريل 2019 07:24 م
جدوى الاستثمار فى رأس المال البشرى أولى فعاليات اجتماعات الربيع بواشنطن البنك الدولى
واشنطن عبد الحليم سالم
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تبدأ اولى الفعاليات الرسمية لاجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى، يوم 10إبريل الجارى فى واشنطن، حول جدوى الاستثمار فى رأس المال البشرى.

وبحسب جدول الاجتماعات، تعقد حلقة نقاشية تحت عنوان "الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات فى رأس المال البشرى".

وذكر البنك الدولى أن الأدلة واضحة: الأفراد الأصحاء والمتعلمون والماهرون والقادرون على الصمود هم الذين يدفعون عجلة الاقتصاد إلى الأمام، من شأن تنفيذ استثمارات ذكية وجيدة التوقيت في التغذية، والرعاية الصحية، والتعليم الجيد، وخلق فرص العمل، وتنمية المهارات أن يحقق أكبر العائدات في هذا المنعطف الحرج من تاريخ البشرية.

وأضاف فى تقديمه للحلقة النقاشية أنه فى هذه الحلقة النقاشية رفيعة المستوى، ستسلط الأطراف الفاعلة الرئيسية على صعيد المالية العامة الضوء على الحاجة الملحة إلى إدماج رأس المال البشري في لب حلول السياسات، حتى ولو جاء ذلك في ظل أوقات اقتصادية صعبة. وسيطلق المتحدثون نداءً عالميًا من أجل تعاون واسع النطاق، ينطلق من إقرارهم بأن الكلمة النهائية للبلدان وحكوماتها؛ التي تمسك بأيديها بوصلة التحرك.

يتحدث فى الحلقة كريستاليا جورجيفا ، مدير البنك الدولى ، وجرانت روبرتسون وزير مالية نيوزيلاندا ، وزيروا يوسفو ، رئيس مؤسسة دانجوتى ، وبينيتو لوبيز وزير مالية باراجوى ، وأسد عمر وزير مالية باكستان.

 

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راس المال البشرى

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