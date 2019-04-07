جبهة النضال الوطنى الليبى تدعو كل العسكريين للانضمام لقوات الجيش لحماية ليبيا

كتب : أحمد جمعة

دعت جبهة النضال الوطنى الليبى كل العسكريين للإنضمام للقوات المسلحة الليبية من أجل حماية ليبيا ووحدة ترابها وتمكين الخيريين من العمل الجاد وعودة الوطن عزيزا موحدا آمناً لكل أبنائه دون تمييز.

وأكدت جبهة النضال الوطنى الليبى فى بيان صحفى، اليوم الأحد، ضرورة عقد مؤتمر القبائل والمدن الليبية فوراً لإنجاز المصالحة الوطنية، مشددا على أهمية الوقوف معاً لدعم وحدة القوات المسلحة الليبية لإستعادة الأمن والسلم وحماية وحدة ليبيا والحيلولة دون التدخل الخارجى، مؤكدة أن ذلك يحول دون مزيد من التمزق اجتماعيا وسياسيا وتطهير العاصمة من هيمنة المليشيات والمتطرفين المؤدلجين الذين يشكلون خطراً ليس علي ليبيا وحدها وإنما علي المنطقة والعالم.

وأكدت الجبهة أنه "بعد ثمانى سنوات عجاف منذ عدوان الناتو وتحطيم ليبيا أصبح الهدف هو إنقاذ وحدة ليبيا وسيادتها وهذا لن يحققه إلا وحدة الدولة بمؤسساتها المدنية والعسكرية".

وشددت الجبهة على ضرورة منع المزيد من التمزق والتدخل الأجنبى، داعية إلى حوار جاد لاستعادة الدولة إنقاذاً لليبيا وتوحيد الجهود من أجل موقف وطنى للخروج وقطع الطريق أمام المؤامرة.