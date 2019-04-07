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جامعة قناة السويس تجرى تجربة زراعة القمح المقاوم للملوحة والصدأ

الأحد، 07 أبريل 2019 12:25 م
جامعة قناة السويس تجرى تجربة زراعة القمح المقاوم للملوحة والصدأ جانب من الزيارة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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تفقد اليوم الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مزرعة كلية الزراعة لمتابعة التجربة الخاصة بزراعة سلالة القمح المقاوم للملوحة والجفاف وتحمل للإصابة للصدأ بالمقارنة بأصناف القمح الأخرى الموصى به من وزارة الزراعة، وذلك فى إطارحرص قيادات جامعة قناة السويس وعلى رأسهم الدكتور طارق راشد رحمى رئيس الجامعة فى إيجاد وسائل تساعد فى تطور زراعة القمح والذى يعد محصولا إستراتيجيا لجمهورية مصر العربية.
 
وأشار نائب رئيس الجامعة الى أن النتائج التى شهدها مبشرة بالخير من حيث إستخدام هذه السلالة ومدى مقاومتها للملوحة.
 
وأعطى الدكتورعاطف أبو النورنائب رئيس الجامعة توجيهاته لعميد كلية الزراعة ووكيل الكلية ومدير المزرعة بضرورة تحقيق الإستفادة القصوى من أراضى المزرعة عن طريق الإستخدام الأمثل لجميع الأراضى.
 
كما تابع نائب رئيس الجامعة أثناء زيارته للمزرعة، أشجار المانجو التى تم مقاومة العفن الهبابى بها.
 
رافق نائب رئيس الجامعه فى الجولة الدكتورمجدى عثمان عميد كلية الزراعة والدكتورة ايمان مغازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورعبدالرحيم النجار أستاذ الوراثة بجامعة قناة السويس والدكتورة هبه عبد النبى رئيس قسم النبات الزراعى بالكلية، والمهندس إبراهيم سعيد المديرالتنفيذي للمشروع، وعمرو كشك مديرمشروعات البيئة، و محمود التن أمين الكلية، ومحمد حافظ مدير المزرعة.
 

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