شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة النهضة وشركة سيسكو للتكنولوجيا، وتضمنت الاتفاقية التعاون المشترك في إدخال تكنولوجيا المعلومات للجامعات، ومساعدة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على التعرف على أفضل نظم التكنولوجيا التي تقدمها شركة سيسكو، وجاء ذلك على هامش المنتدى الأول للتعليم العالى والبحث العلمى.

وشاركت جامعة النهضة فى المنتدى العالمى الأول للتعليم العالى والبحث العلمى بين الحاضر والمستقبل، والذى نظمته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل بالعاصمة الإدارية الجديدة وبرعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما شاركت الجامعة في المعرض المصاحب للمنتدى ضمن 85 عارضاً من جامعات حكومية وخاصة وأهلية بالإضافة إلى عدد من المنظمات المعنية بالتعليم العالى سواء الإقليمية أو الدولية.

وصرح المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس الأمناء أن المنتدى يناقش العديد من القضايا المهمة التي تستهدف الارتقاء بالتعليم العالى في مصر وتعظيم عائد الاستثمار، مما سيكون له عظيم الأثر في مواجهة التحديات التي يواجهها التعليم العالى، خاصة في ظل التحول الرقمى الذى يشهده العالم حالياً.

وأضاف الدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة بأن المنتدى يعد فرصة متميزة تفتح الطريق أمام الجامعات لتبادل الخبرات والتجارب العالمية في مجالات تطوير التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار.

جدير بالذكر أنه قد شارك في فعاليات المنتدى أكثر من 2000 شخصية من بينهم كبار المسئولين والعلماء والخبراء والمهتمين بالتعليم الجامعي والبحث العلمي والابتكار، وأكثر من 300 شخصية أجنبية من كبار العلماء ورؤساء الجامعات الدولية ونواب وزراء التعليم وخبراء التعليم من 55 دولة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي.