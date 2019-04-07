video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 10:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تنفيذ 1261 حكما متنوعا وضبط 101 هاربًا من أحكام قضائية بالإسماعيلية

الأحد، 07 أبريل 2019 09:52 م
تنفيذ 1261 حكما متنوعا وضبط 101 هاربًا من أحكام قضائية بالإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
إضافة تعليق

نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية ، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء عاطف مهران ،  مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1261 حكمًا متنوعًا منها 887حكمًا جزئيا  و46 حكم مستأنف و281 حكم غرامات و45 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 7900 جنيه قيمة مخالفات وغرامات ، كما تمكنت الحملة من ضبط 101 متهمًا هاربا من أحكام وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على تاجر أدوات منزلية و7 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الاسماعيلية

حملة امنية

تنفيذ احكام




لا تفوتك
الرئيس السيسى يبدأ جولة إفريقية لغينيا والسنغال وكوت ديفوار.. فيديو

الرئيس السيسى يبدأ جولة إفريقية لغينيا والسنغال وكوت ديفوار.. فيديو

إيقاف 15 موظفا بتضامن الغربية شهرا وإحالتهم للنيابة الإدارية لتعاطى المخدرات

إيقاف 15 موظفا بتضامن الغربية شهرا وإحالتهم للنيابة الإدارية لتعاطى المخدرات

الحرارة ترتفع والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد تكشف: تصل لـ5 درجات والعظمى بالقاهرة 31 وأسوان 37 درجة.. وسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية

الحرارة ترتفع والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد تكشف: تصل لـ5 درجات والعظمى بالقاهرة 31 وأسوان 37 درجة.. وسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية

5 قصص فبركتها BBC لإشاعة التخريب.. مسرحية هجوم كيميائى بدوما تسبب فى ضرب سوريا.. بثت تقارير واهية للإضرار بسمعة مؤسسات خيرية.. سعت لدق إسفين فى العلاقات الإماراتية السعودية.. وزبيدة المصرية صفعت القناة المشبوهة

5 قصص فبركتها BBC لإشاعة التخريب.. مسرحية هجوم كيميائى بدوما تسبب فى ضرب سوريا.. بثت تقارير واهية للإضرار بسمعة مؤسسات خيرية.. سعت لدق إسفين فى العلاقات الإماراتية السعودية.. وزبيدة المصرية صفعت القناة المشبوهة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

الخطيب يطلب تقريراً مفصلاً عن بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

الخطيب يطلب تقريراً مفصلاً عن بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة