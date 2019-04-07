تنفيذ 1261 حكما متنوعا وضبط 101 هاربًا من أحكام قضائية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية ، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء عاطف مهران ، مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1261 حكمًا متنوعًا منها 887حكمًا جزئيا و46 حكم مستأنف و281 حكم غرامات و45 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 7900 جنيه قيمة مخالفات وغرامات ، كما تمكنت الحملة من ضبط 101 متهمًا هاربا من أحكام وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.