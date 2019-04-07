تفريغ 49 حاوية وتداول 19 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالى حركة السفن اليوم الأحد 19 سفينة.
استقبل ميناء شرق بورسعيد سفينتين حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ومغادرة سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.
وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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