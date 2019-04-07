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تفريغ 49 حاوية وتداول 19 سفينة بموانئ بورسعيد

الأحد، 07 أبريل 2019 12:25 م
تفريغ 49 حاوية وتداول 19 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالى حركة السفن اليوم الأحد 19 سفينة.

استقبل ميناء شرق بورسعيد سفينتين حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ومغادرة سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 

 

 


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