تفريغ 49 حاوية وتداول 19 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالى حركة السفن اليوم الأحد 19 سفينة.

استقبل ميناء شرق بورسعيد سفينتين حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ومغادرة سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.