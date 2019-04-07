تعرف على مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والتعيينات الجديدة × 15 معلومة

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين وأخر ما وصلت إليه المسابقة بعد انتهاء كافة إجراءاتها، اليوم السابع" يستعرض فى 15 معلومة أبرز خطوات المسابقة واستعداد الوزارة للمسابقة الجديدة.

1ـ الانتهاء من المسابقة المؤقتة وتسليم المعلمين الجدد العمل بالمدارس.

2ـ ، تم فحص كل التظلمات والتى بلغت حوالى 7 آلاف تظلم.

3ـ تم استبعاد عدد من المتقدمين لأن ملفاتهم لم تكن تتطابق مع التخصصات المتقدمين إليها.

4ـ تم السماح له بدخول الامتحان وإرسال رسائل الإخطارات على البريد الإلكترونى المسجل للمرشحين، واليوم سيتم إعلانها على موقع المسابقة.

5ـ الأعداد النهائية التى تم قبولها 36 ألف معلم من أصل 65 ألف.

6ـ المسابقة تضمنت مراحل كثيرة للتصفيات تم إدارتها بشكل إلكترونى بنسبة 95%، و 5% للجزء الخاص باستيفاء الأوراق.

7ـ إعلان مسابقة جديدة دائمة ومؤقتة، المؤقتة مرتبطة بالظروف الخاصة بالمعلمين، والدائمة مرتبطة بالاستبدال لبلوغ بعض المعلمين سن المعاش.

8ـ المسابقات المقبلة ستدار بشكل إلكترونى بنسبة 100% حتى بالنسبة للأوراق والمستندات.

9ـ المسابقة المقبلة سيتم الإعلان عن شروطها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

10ـ التقدم للمسابقة الجديدة سيكون خلال شهرى يونيه ويوليه القادمين.

11ـ سيكون بالمسابقة الجديدة وظائف لأكثر من 65 ألف معلم.

12ـ سيتم معالج مشكلات أخرى خاصة بالمعلمين مثل الاغتراب الداخلى والخارجى.

13ـ الجميع سوف يتقدم للمسابقة الجديدة حتى الذين نجحوا فى مسابقة العقود المؤقتة.

14ـ سيتم إجراء اختبارات لجميع المتقدمين للمسابقة الجديدة.

15ـ وضع شروط مختلفة عن شروط مسابقة العقود المؤقتة التى انتهت.