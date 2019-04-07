تعرف على أخر بوستات الشهيد معاون مباحث النزهة على صفحته بـ"بفيس بوك"

كتب كريم صبحى

كتب الرائد ماجد عبد الرازق، معاون مباحث قسم النزهة، والذى استشهد فجر اليوم الأحد أثناء فحص إحدى السيارات الملاكى فى شارع طه حسين، دعاء على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك".

وقال الشهيد فى دعائه: «رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ.. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين».

البداية كانت أثناء مرور النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد ، من قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة والقوة المرافقة له لملاحظة الحالة بدائرة القسم، تلاحظ لهم توقف إحدى السيارات سوداء اللون تحمل لوحات معدنية بيضاء اللون "مدونه بخط اليد" بشارع طه حسين ، يستقلها 4 أشخاص مجهولين.

وحال توجههم لاستبيان الأمر وفحصهم بادر قائد السيارة بالترجل منها، وإطلاق أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية كانت بحوزته.

نتج عن ذلك استشهاد النقيب ماجد أحمد عبد الرازق، وإصابة فردى شرطة من القوة المرافقة له، وكذا قائد السيارة التى كانت تستقلها القوة الأمنية بعدة طلقات نارية، حيث توفى قائد السيارة متأثراً بإصابته، تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج .