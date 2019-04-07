تريليون و183 مليار جنيه صافى مصروفات الهيئات الاقتصادية فى 30 يونيو 2018

كتب عبد اللطيف صبح

كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2017/2018، عن موقف صافى التكاليف والمصروفات الفعلية فى 30 يونيو 2018، حيث بلغت نحو تريليون و183 مليار و666 مليون جنيه، مقابل نحو 928 مليار و581 مليون جنيه فى 30 يونيو 2017، بزيادة بلغت قيمتها نحو 255 مليار و85 مليون جنيه بنسبة 27.4%.

ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن هذه النسبة تقل عن نسبة الزيادة فى قيمة صافى التكاليف والمصروفات الفعلية فى 30 يونيو 2017، والتى بلغت نحو 50.5% نتجت عن زيادة قيمة صافى التكاليف والمصروفات الفعلية فى ذلك التاريخ عن قيمة صافى التكاليف والمصروفات الفعلية فى نهاية يونيو 2016 البالغة نحو 616 مليار و652 مليون جنيه، 311 مليار و929 مليون جنيه.

وكشف التقرير البرلمانى عن استحواذ مجموعة المشتريات بغرض البيع على النسبة الأكبر من صافى التكاليف والمصروفات مقارنة بباقى المجموعات بنسبة 33% بقيمة بلغت نحو 391 مليار و591 مليون جنيه، يليها مجموعة المصروفات بنسبة 31.6% بقيمة بلغت نحو 373 مليار و113 مليون جنيه، على حين جاءت مجموعة الأجور فى المرتبة الأخيرة من حيث النسبة والقيمة إذ بلغتا على التوالى نحو 2.4%، 27 مليار و885 مليون جنيه.