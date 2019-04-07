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تريزا ماى: الفرصة مازالت سانحة للتوصل لحل وسط مع المعارضة بشأن البريكست

الأحد، 07 أبريل 2019 10:58 م
تريزا ماى: الفرصة مازالت سانحة للتوصل لحل وسط مع المعارضة بشأن البريكست تريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية
لندن أ ش أ
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أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى، اليوم أن الفرصة مازالت سانحة للتوصل الى حل وسط مع المعارضة بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى "بريكست" .

وذكرت قناة يورونيوز الاخبارية الاوروبية أن ماى أوضحت فى تصريحات صحفية ان التواصل مع حزب ( العمال ) المعارض يمثل الوسيلة الوحيدة لتفادى الخروج من الاتحاد الاوروبى بدون اتفاق او عدم الخروج على الإطلاق.

وأشارت ماى إلى أنها طلبت من الاتحاد الاوروبى الحصول على مهلة جديدة حتى الثلاثين من شهر يونيو المقبل للتوصل إلى الاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الاوروبى .

تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات مازالت مستمرة بين حزب تريزا ماى ( المحافظين ) وحزب العمال المعارض، حيث من المنتظر فى حالة التوصل الى حل وسط بين الطرفين ان يمثل ذلك تطورا يمكن أن تعرضه ماى على الاتحاد الاوروبى فى العاشر من أبريل الجارى ، ولكن فى حالة الإخفاق فى التوصل الى مثل هذا الحل الوسط ، فإنه سوف يتعين عليها أن تطرح خطة جديدة لانتزاع موافقة الاتحاد الاوروبى على مهلة جديدة ، بعد أن بدأ زعماء التكتل الاوروبى فى الشعور بنفاد صبرهم إزاء المملكة المتحدة.

 


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