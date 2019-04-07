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الأحد، 07 أبريل 2019 07:07 م
خالد صلاح
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و إعادة رصف شارع صفية زغلول..

ترميم استاد الإسكندرية استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

الأحد، 07 أبريل 2019 07:06 م
ترميم استاد الإسكندرية استعدادا لكأس الأمم الإفريقية جانب من الاجتماع
الإسكندرية جاكلين منير
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كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم لجنة الحفاظ على التراث بالمحافظة بمتابعة أعمال الترميم و التطوير التي تتم باستاد الإسكندرية مع مراعاة أن تتفق الترميمات مع الكود العالمي وذلك للحفاظ على مبنى الاستاد بصفته مبنى تاريخي وحضاري هام استعداد لكأس الأمم الإفريقية.
 
وخلال الاجتماع تم استعراض لأعمال التطوير و الرصف التي ستتم بالمنطقة المحيطة باستاد الإسكندرية وأعمال تجميل و رفع كفاءة حديقة الاسعاف،فمن المقررات أن يتم رفع كفاءة أعمدة الإنارة الزخرفية بحديقة الإسعاف والمنطقة المحيطة بالاستاد مع الاهتمام بإضاءة البوابة الرئيسية للاستاد وترميم و تشغيل النوافير التي بالحديقة، كما عرضت شركة المقاولون العرب الشكل النهائي الذي من المقرر أن تكون عليه المنطقة المحيطة بالاستاد و حديقة الاسعاف بعد تطويرها.
 
وأكد المحافظ خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بالمحافظة على ضرورة الإسراع في رفع كفاءة و التطوير والترميم للمنطقة المحيطة باستاد الإسكندرية، استعدادا لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية.
 
حضر الاجتماع اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة و اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة ،والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية،و المسؤولين بشركة المقاولين العرب ،و المسئولين عن رصف الطرق بكل حي.
 
وشدد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم على ضرورة إعادة رصف شارع صفية زغلول بمنطقة محطة الرمل ليعود لشكله الأصلى  كما كان على النسق الاوروبى مع مراعاة أماكن عبور ذوى الاحتياجات الخاصة،  كما أكد على رؤساء الأحياء و مديرى الرصف بالمحافظة بحصر المعوقات التى تواجه عملية اعادة الشيء لأصله فى الأحياء وأنه لن يسمح بأى تقصير فى أعمال الرصف

وأكد المحافظ على ضرورة أن يشعر المواطن بما يتم من أعمال فى مجال الرصف، و إعادة الشيء لأصله، وأعمال ترميم الحفر على الأرض، و استعرض كل حى ما تم إنجازه من الخطة الاستثمارية لأعمال الرصف به ،و كذلك ما تم من أعمال إعادة الشيء لأصله ، وترميم الحفر والمطبات .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ  لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية والموقف التنفيذى  للرصف للعام المالى الحالى 2018/ 2019 الوقوف على الأعمال المنفذة لترميم الحفر والمطبات و أعمال إعادة الشيء لأصله على مستوى المحافظة بالشوارع الرئيسية والجانبية و بحضور اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة و اللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة و رؤساء الأحياء، و المهندسة امل محمود القائم بأعمال مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية.

 
 

 


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