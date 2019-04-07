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ترامب يهاجم إلهان عمر بعد تهديدها بالقتل ويؤكد: لا تحب إسرائيل

الأحد، 07 أبريل 2019 03:03 م
ترامب يهاجم إلهان عمر بعد تهديدها بالقتل ويؤكد: لا تحب إسرائيل دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
كتبت ريم عبد الحميد
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جدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هجومه على النائبة الديمقراطية عن ولاية منيسوتا إلهان عمر، وقال عنها ساخرا إنها لا تحب إسرائيل.
 
وخلال كلمة ألقاها أمس السبت أمام المؤتمر السنوى للتحالف اليهودى الجمهورى فى لاس فيجاس، قال ترامب:"شكر خاص للنائية عن منيسوتا عمر.."، قبل أن يتدارك قائلا: "أوه لقد نسيت، فهى لا تحب إسرائيل، آسف للغاية".
 
 وجاء ذلك بعد ساعات من اتهام رجل فى نيويورك قال إنه يحب الرئيس ترامب، بتهديد عمر بالقتل.
 
 وتم القبض على باتريك كارلينو بعدما أجرى اتصالا بمكتب عمر ووصفها بالإرهابية ووعد بوضع "رصاصة فى جمجمتها".
 
 كما قال كارلينو، البالغ من العمر 55 عاما، لمكتب عمر أيضا: "هل تعملون لصالح الإخوان، لماذا تعملون لديها إنها إرهابية، وسأضع رصاصة فى جمجمتها".
 
وقال الرجل فى التحقيقات لاحقا إنه يحب ترامب ويكره المسلمين الراديكاليين فى الحكومة الأمريكية.
 
 وكانت عمر قد اضطرت لتقديم الاعتذار فى وقت سابق هذا العام بعد تغريدات أشارت فيها إلى أن السياسيين الأمريكيين يدعمون إسرائيل فقط بسبب حشد الأموال، وواجهت انتقادات لقولها إن منظمة إيباك كانت تشترى النفوذ للسياسات الموالية لإسرائيل.
 
 
 
 

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