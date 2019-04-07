ترامب يشيد بجهود المكسيك لمنع الهجرة غير الشرعية من أمريكا الوسطى

واشنطن (أ ش أ)

أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بجهود المكسيك لمنع الهجرة غير الشرعية من أمريكا الوسطى باتجاه حدوده.

وتعهد ترامب ـ فى كلمة له أمام تجمع الائتلاف اليهودى الجمهورى بمدينة لاس فيجاس - وفقا لراديو (سوا) الأمريكى اليوم الأحد، بتعزيز أمن الحدود..معربا عن شكره للرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لدوره فى إيقاف المهاجرين القادمين من هندوراس والسلفادور وجواتيمالا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية توقفت عن تقديم نحو 600 مليون دولار لبعض دول أمريكا الوسطى.

وأشار الراديو إلى ارتفاع عدد المهاجرين وطالبى اللجوء الفارين من العنف فى أمريكا الوسطى بشكل كبير، فيما يتواصل الانقسام السياسى بواشنطن بشأن ما إذا كان الوضع يستدعي"حالة طوارئ وطنية" التى أعلنها ترامب أم لا.

وكان ترامب قد شدد على تهديده السابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات من المكسيك، حال لم تتم السيطرة على الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.