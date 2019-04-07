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ترامب: اتخذت قرارى بشأن الجولان بعد درس سريع فى التاريخ

الأحد، 07 أبريل 2019 05:07 ص
ترامب: اتخذت قرارى بشأن الجولان بعد درس سريع فى التاريخ ترامب ونتنباهو
(رويترز)
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت، إنه اتخذ القرار المثير للجدل بالاعتراف بضم إسرائيل لهضبة الجولان المحتلة عام 1981 بعد تلقيه درسا سريعا في التاريخ خلال حوار بشأن موضوع مختلف.

 

وقال ترامب أمام تجمع الائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيجاس إنه اتخذ هذا القرار السريع خلال نقاش مع كبار مستشاريه بشأن السلام في الشرق الأوسط ومن بينهم ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل وصهره جاريد كوشنر.

 

وأضاف ترامب وسط ضحك من الحاضرين بلاس فيجاس "قلت أيها الزملاء اسدوا لي معروفا. حدثوني قليلا عن التاريخ بشكل سريع. تعرفون لدي أمور كثيرة أعمل بشأنها: الصين وكوريا الشمالية".

 

ويطلب ترامب عادة إحاطته بالأمور بشكل سريع ومركز ويشتهر بإعادة سرده الروايات بشكل يتضمن بعض الخيال.

 

وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترامب الشهر الماضي. ووقع ترامب خلال اجتماعهما في 25 مارس على إعلان باعتراف الولايات بالجولان أرضا إسرائيلية في تخل مثير عن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين فى عملية السلام فى منطقة الشرق الأوسط.

 

وكان ترامب قد أعلن هذه الخطوة قبل ذلك بأيام على تويتر وفُسرت على نطاق واسع على أنها محاولة لتعزيز نتنياهو الذي يخوض انتخابات في التاسع من أبريل نيسان للفوز بفترة جديدة.

 

وقال ترامب يوم السبت إنه اتخذ قراره بشكل سريع وأضاف "نتخذ قرارات سريعة. ونتخذ قرارات سليمة".

 

وعندما سأل ترامب الحاضرين عمن سيكسب الانتخابات الإسرائيلية تعالت صيحات "بيبي". ورد ترامب "أعتقد أنها ستكون متقاربة. شخصان جيدان".

 

ويناضل نتنياهو من أجل بقائه السياسي في مواجهة الجنرال السابق بيني جانتس.

 

وكان ثلاثة محتجين قد وقفوا على مقاعدهم في وقت سابق لدى بدء ترامب كلمته وهم يصيحون "اليهود هنا كي يقولوا إن الاحتلال طاعون". وسارع باقي الحاضرين بالتشويش عليهم بهتافات "أمريكا. أمريكا". وقام أفراد الأمن بإخراج الثلاثة. وقال ترامب عن المحتجين "سيعادون إلى أمهاتهم وسيتم توبيخهم".

 


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