تأخر إقلاع 7 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

كتبت رحاب نبيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، تأخر إقلاع 7 رحلات جوية دولية بسبب ظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلتى الخطوط الجوية التركية رقم 693 و691 المتجهتان إلى اسطنبول، ورحلتى شركة الخطوط العمانية رقم 408 والمتجهة إلى مسقط، ورحلتى شركة الخطوط السعودية رقم 318 المتجهة إلى المدينة المنورة، ورحلة رقم 308 المتجهة إلى جده.

وأضافت المصادر، أن المطار شهد أيضا رحلتى شركة الاتحاد للطيران رقم 658 و650 والمتجهتين إلى أبوظبى، بسبب ظروف التشغيل.