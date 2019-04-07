بمشاركة 31 جامعة.. سيارات كهربائية مصرية الصنع تستعد لرالى EVER 2019

كتب محمود راغب

أعلنت كلية الهندسة بجامعة عين شمس، انتهاء فعاليات ورش العمل الإرشادية لمسابقة "EVER Egypt 2019"، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا، ونخبة من فريق عمل الأكاديمية والجامعات المصرية المختلفة.

وقال الدكتور أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة، إن رالى السيارات الكهربائية المصرية "EVER Egypt" هى مسابقة تمنح المهندسين الشباب المصريين الفرصة لتحدى مهاراتهم الفنية والإبداعية فى تصميم وبناء وتطوير مفهوم السيارة الكهربائية، وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه المسابقة فى تعظيم الاستفادة من خريجى طلبة كلية الهندسة بتخصصات متعددة مع المعرفة والمهارات العملية والخبرة اللازمة فى تصميم، تصنيع، تشغيل و صيانة السيارات الكهربائية.

وتابع عاشور فى بيان اليوم، أن هذه الخطوة تتمثل أيضًا فى إنشاء الموارد البشرية اللازمة لتشغيل صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وهذا من منطلق تنفيذ رؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمواكبة التقدم التكنولوجى وسوف تكون بداية لتأثير إيجابى كبير على استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وفى الموسم الحالى "EVER Egypt 2019" يبلغ عدد الفرق المشاركة 31 فريق من 31 جامعة مصرية، أما عن الفريق المنظم للمسابقة، فيتمتع بثقل وخبرة فى المسابقات العالمية، ويرأسه الباحث الرئيسى الدكتور ماجد غنيمة، والمشرف الرئيسى الدكتور محمد عبد العزيز، والمهندس على حسنى، والمهندس مايكل سدنى كمديرى للمشروع.

وتم انعقاد مسابقة رالى السيارات الكهربائية المصرية "EVER Egypt 2018" الماضية تحت رعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى العاصمة الإدارية الجديدة باشتراك 9 فرق من الجامعات مصرية حيث تم بناء طرق ومسارات للسباق ومساحات ومدرجات للمتفرجين ومساحات أيضا للصحافة والإعلام لتغطية فعاليات السباق، وحضر حوالي 2000 متفرج، كما بدأت الفرق فى التصفيات والتدقيق النهائى ثم تم تأهيلها لدخول الأحداث الديناميكية والتسابق، وقام الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة فى نهاية السباق.