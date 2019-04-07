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الأحد، 07 أبريل 2019 08:49 م
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بريطانيا: فرض حظر على "التواصل الاجتماعى" حال فشلها فى منع المحتويات الإرهابية

الأحد، 07 أبريل 2019 08:39 م
بريطانيا: فرض حظر على "التواصل الاجتماعى" حال فشلها فى منع المحتويات الإرهابية موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك
لندن أ ش أ
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ذكرت صحيفة (ديلى تليجراف) البريطانية، اليوم الأحد، أنه قد يجرى فرض حظر على شركات التواصل الاجتماعى داخل المملكة المتحدة حال فشلها فى منع نشر المحتويات الإرهابية ومكافحة الاعتداء على الأطفال، وذلك فى إطار واجبات جديدة لقوانين الرعاية من المقرر أن يُكشف عنها غدًا الإثنين.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الداخلية البريطانى ساجد جاويد ينظر فى فرض عقوبات صارمة من شأنها أن تمنع وصول الشركات للمستخدمين البريطانيين إلى جانب إزالتها من محركات البحث مثل جوجل أو السماح بمقاضاة المدراء المعينين أو تغريمهم، نظرًا لانتهاكات هذه الشركات لواجبات قوانين الرعاية.

ويهدف مقترح الحكومة البريطانية إلى وضع عبء على الشركات بشكل استباقى حتى تجد حلولا تكنولوجية تضمن عدم ظهور المحتويات الإرهابية أو مقاطع الاعتداء على الأطفال على الإنترنت.

وفى السياق ذاته، قال جاويد إن "المحتوى الإرهابى غير القانونى والاعتداء على الأطفال من المستحيل أن يكون له مكان فى المجتمع، ناهيك عن الإنترنت، ولم توفر شركات التكنولوجيا الحماية الكافية لمستخدميها لوقف مثل هذا المحتوى الصادم من الظهور فى المقام الأول"، موضحًا أن الأهداف الجديدة من المقرر أن تتمثل فى حماية مواطنى المملكة المتحدة وضمان عدم السماح مجددًا لشركات التكنولوجيا بتجاهل مسؤوليتها إزاء مستخدميها.

وكشفت مصادر إعلامية أخرى عن أن هناك إحصائيات رسمية فى بريطانيا عن ارتفاع عدد البلاغات عن الإساءة للأطفال على الإنترنت بنسبة 700 فى المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث تقدر الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة عدد الأشخاص الذى يشكلون نوعا من الخطر على الأطفال على الإنترنت بنحو 80 ألفا.

 


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حظر التواصل الاجتماعى

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