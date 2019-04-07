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على نفقة الدولة

بالصور..وزيرة الصحة تزور الطبيب الشاب محمد صلاح وتوجه بعلاجه فى ألمانيا

الأحد، 07 أبريل 2019 09:18 م
بالصور..وزيرة الصحة تزور الطبيب الشاب محمد صلاح وتوجه بعلاجه فى ألمانيا وزيرة الصحة تزور الطبيب الشاب محمد صلاح
كتب وليد عبد السلام
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زارت الدكتورة هالة زايد  ،  وزيرة الصحة والسكان، ترافقها الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب القصر العيني، والدكتور عماد كاظم ،   رئيس المجالس الطبية المتخصصة، مساء اليوم، طبيب الأسنان الشاب محمد صلاح بمستشفى القصر العيني للاطمئنان على صحته.
 
ووجهت الدكتورة هالة زايد  ، بعلاجه في مركز متخصص بألمانيا مع تحمل الدولة كافة نفقات العلاج، كما حرصت على طمأنة والدته في حوار جمع بينهما، وأكدت لها التزام الدولة الكامل بتقديم كافة أشكال الدعم وخاصةً الدعم النفسي للطبيب الشاب.
 
وأشار الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن الدكتورة هالة زايد ، وجهت الدكتورة سحر حلمي ،   مدير عام التكليف، بتعديل تكليف الطبيب محمد صلاح للعمل في قطاع مكتب وزير الصحة والسكان، المكتب الفني، بعد تماثله للشفاء، إضافةً إلى توفير كافة التسهيلات لحصوله على ماجستير في إدارة الأعمال.
 
وأضاف مجاهد أن زيارة وزيرة الصحة تأتي في إطار دعمها الكامل لمقدمي الرعاية الصحية كافة وعلى رأسهم الأطباء.
 
يذكر أن الطبيب محمد صلاح صاحب الخمس وعشرين عاماً قد تعرض لسقوط تحت القطار في المحلة نتيجة التدافع، ويحتاج لاستكمال علاجه بالخارج.
 
وزيرة الصحة تزور الطبيب الشاب محمد صلاح
وزيرة الصحة تزور الطبيب الشاب محمد صلاح

 

وزيرة الصحة تزور الطبيب الشاب محمد صلاح
وزيرة الصحة تزور الطبيب الشاب محمد صلاح

 

وزيرة الصحة تزور الطبيب الشاب محمد صلاح
وزيرة الصحة تزور الطبيب الشاب محمد صلاح

 

 

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الصحة

القصر العينى

محمد صلاح

طبيب اسنان




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