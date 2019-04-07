بالتزامن مع زيارة الرئيس إلى غينيا.. تعرف على حجم التجارة بين وأنواع الصادرات

كتب – إسلام سعيد

كشفت بيانات رسمية لجهاز التمثيل التجارى، ارتفاع الصادرات المصرية للسوق الغينى لتسجل 8.3 مليون دولار خلال عام 2017 مقارنة بـ 8 ملايين دولار عام 2016.

فى سياق متصل، تنوعت الصادرات المصرية إلى غينيا ومنها منتجات صيدلانية وزيوت أساسية وعطور ومستحضرات تجميل وأدوات قاطعة وأدوات مائدة وسكر وخلاصات الدباغة ومواد الدباغة ومشتقاتها.

وعلى جانب آخر بلغت الواردات المصرية من غينيا خلال عام 2017 قرابة 23 مليون دولار، مقارنة بـ 5 ملايين دولار فقط خلال عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 78.2 %.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسى، حسمبا أعلن ذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، جامعة جمال عبد الناصر ، فى العاصمة الغينية كوناكري برفقة الرئيس الغيني ألفا كوندي.

وأزاح الرئيس السيسى ، الستار عن تمثال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بحرم الجامعة، كما افتتح مبني المجمع الجديد بالجامعة الذى أطلق عليه اسم الرئيس "عبد الفتاح السيسى".