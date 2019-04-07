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باكستان تتهم الهند بالإعداد لهجوم آخر عليها هذا الشهر

الأحد، 07 أبريل 2019 12:39 م
باكستان تتهم الهند بالإعداد لهجوم آخر عليها هذا الشهر وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قرشى
رويترز
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ذكر وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قرشى اليوم الأحد أن بلاده لديها "معلومات مخابرات يعول عليها" تشير إلى أن الهند ستشن هجوما جديدا عليها هذا الشهر فى ظل انحسار على ما يبدو للتوتر بعد مواجهة بين الدولتين المسلحتين نوويا فى فبراير.

وأضاف قرشى أن الهجوم قد يقع بين 16 و20 أبريل وأن باكستان عبرت عن مخاوفها للدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى.

وأدى تفجير انتحارى نفذه متشددون يعملون انطلاقا من باكستان فى الجزء الذى تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير بحياة ما لا يقل عن 40 من قوات الأمن الهندية فى 14 فبراير. وزاد خطر نشوب صراع بصورة كبيرة فى 27 فبراير عندما شنت الهند ضربة جوية على ما وصفتها بأنها قاعدة لتدريب المتشددين.

وفى اليوم التالى أسقطت باكستان طائرة هندية مقاتلة وأسرت طيارها قبل أن تطلق سراحه لاحقا.

وقال قرشى للصحفيين فى مسقط رأسه ببلدة مولتان "لدينا معلومات مخابرات يعول عليها بأن الهند تخطط لهجوم جديد على باكستان. وبحسب معلوماتنا قد يقع هذا (الهجوم) بين 16 و20 أبريل".

ولم يقدم تفاصيل بشأن الأدلة التى بحوزة باكستان أو كيف يمكن أن يكون محددا إلى هذه الدرجة بشأن توقيت الهجوم. ولم ترد وزارة الخارجية الهندية بعد على رسالة بالبريد الإلكترونى لطلب التعليق.

 

 

 


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