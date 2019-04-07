باراك اوباما مازحا من ألمانيا: "ميشيل هتسبنى لو رشحت نفسى للانتخابات تانى"

كتب محمد عبد العظيم

مازح باراك اوباما الرئيس الأمريكى السابق المشاركين فى ندوة تخص المؤسسة الخاصة به والتى أقيمت فى العاصمة الألمانية برلين، وذلك حول إمكانية انفصال زوجته ميشيل أوباما عنه، موضحا أن زوجته سوف تركته إذا قرر الترشح للانتخابات مرة أخرى.

وأضاف باراك اوباما: "لقد شغلت آخر منصب سياسي لي، وفي حال أن ترشحت للرئاسة من جديد، فإن زوجتي ميشيل ستنفصل عني"، وفيما رد المشاركين على حديث الرئيس الـ 44 لأمريكا بالضحكات، بينما واصل اوباما حديثه إليهم بوجه جاد، وذلك وفق ما ذكرته "ذا إندبندنت".

يذكر أن ميشيل أوباما، استبعدت هي الأخرى، ترشحها لرئاسة الولايات المتحدة، إذ سألها مقدم البرامج، جيمي كيمل، أثناء ترويجها لمذكراتها، عما إذا كانت تفكر بجدية في الترشح للمنصب، ولكنها نفت ذلك بقولها: "لا لم تكن لدي أي محادثات جادة مع أي شخص حول هذا الموضوع، لأنه ليس شيئا يهمني أو سأفعله أبدا".