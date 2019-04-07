انطلاق فعاليات ملتقى بناة مصر 21 أبريل الجارى.. بحضور وزير الإسكان

كتب أحمد حسن

تنطلق فعاليات ملتقى بناة مصر فى دورته الخامسة يوم 21 من الشهر الجارى، وبحضور ومشاركة وزير الإسكان وعدد كبير من القيادات الحكومية وشركات المقاولات ورؤساء البنوك.

يناقش الملتقى العديد من المناقشات حول ملف تصدير العقارات والمقاولات الذى أصبح أحد المرتكزات الرئيسية للدولة المصرية فى اختراق الأسواق الإفريقية والعربية، لدعم الاقتصاد المصرى وجذب العملة الصعبة بالإضافة إلى إعادة هوية الاقتصاد المصرى فى العديد من الأسواق كأحد أهم الاقتصاديات الناشئة التى تشهد نموا واستقرارا فى المنطقة بعد نجاح المراحل الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

يشهد الملتقى مشاركة العديد من الوزراء فى الجلسة الافتتاحية، لاستعراض مخططات الدولة الخاصة بقطاع البناء والتشييد من منطلق دوره الهام فى تنمية الاقتصاد الوطنى وقدرته على تعزيز العديد من الفرص الاستثمارية التى تخلق فرص عمل وتعمل على تنمية مواردها المالية والبشرية، ودعم تصدير العقار والمقاولات المصرية فى ظل التشريعات التى أقرتها الدولة، بالإضافة إلى مشروعات الربط التى تعتزم إقامتها مع بعض البلدان العربية سواء فى مجال الكهرباء أو الطرق، إلى جانب التحديات التى تواجه المقاول المصرى فى عمله خارجيًا لكى يتمكن من المنافسة على حصة جيدة من برامج إعادة الإعمار لبلدان مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن بالإضافة إلى التوسع فى القارة الإفريقية بالتزامن مع ترأس مصر للاتحاد الإفريقى.