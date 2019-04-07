video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 04:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

انتبه.. هذه العقوبات تنتظرك إذا تخلفت عن كشف المخدرات بالمصالح الحكومية

الأحد، 07 أبريل 2019 03:30 ص
انتبه.. هذه العقوبات تنتظرك إذا تخلفت عن كشف المخدرات بالمصالح الحكومية وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

حذرت أمانه الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة الموظفين الذين سيخضعون للكشف عن تعاطى المخدرات بالمصالح الحكومية من الهروب من الفحص، مؤكدة أنه سيتم تحرير محاضر ضدهم ما يعرضهم للمساءلة القانونية .


وقالت الدكتورة منن عبد المقصود أمين عام أمانة مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان فى تصريحات لليوم السابع، أن الفحص يتم بشكل عشوائى للموظفين ومن يقوم بالهروب يعرض نفسة للمساءلة القانونية .


وأضافت الدكتورة منن عبد المقصود، أن هناك تعاون كبير مع الجهات المختلفة لفحص الموظفين وضمان خلو المصالح الحكومية من المدمنين .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مناشدة لوزارة الصحة لتوفير رعاية مركزة لمريض بغيبوبة بمستشفى الصدر بإمبابة

الصحة النفسية

الادمان

الموظفين




لا تفوتك
نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة