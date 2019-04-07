انتبه.. هذه العقوبات تنتظرك إذا تخلفت عن كشف المخدرات بالمصالح الحكومية

كتب وليد عبد السلام

حذرت أمانه الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة الموظفين الذين سيخضعون للكشف عن تعاطى المخدرات بالمصالح الحكومية من الهروب من الفحص، مؤكدة أنه سيتم تحرير محاضر ضدهم ما يعرضهم للمساءلة القانونية .





وقالت الدكتورة منن عبد المقصود أمين عام أمانة مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان فى تصريحات لليوم السابع، أن الفحص يتم بشكل عشوائى للموظفين ومن يقوم بالهروب يعرض نفسة للمساءلة القانونية .





وأضافت الدكتورة منن عبد المقصود، أن هناك تعاون كبير مع الجهات المختلفة لفحص الموظفين وضمان خلو المصالح الحكومية من المدمنين .



