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اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى وزير الاتصالات السعودى لبحث سبل التعاون المشترك

الأحد، 07 أبريل 2019 11:02 ص
اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى وزير الاتصالات السعودى لبحث سبل التعاون المشترك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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يلتقي الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد وزير اﻻتصاﻻت السعودى، بحضور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات لبحث سبل التعاون المشترك .

وكان رئيس الوزراء قد اعتمد دليل المبادئ التوجيهية بشأن تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، والذى صدر في عدد من الأبواب تناولت خُطوات معايير وإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية.

وتضمنت المعايير الجديدة تشكيل لجنة من جانب هيئة التنمية الصناعية تكون مُهمتها تقدير أهلية مُقدمي طلبات تخصيص الأراضي الصناعية، تضم ممثلاً أو ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وخبراء من القطاع الصناعيّ من هيئة الرقابة الصناعية، إلى جانب خبراء معنيين من القطاع الصناعي الخاص، أو خبراء استشاريين في مجال الاستثمار، وتختص هذه اللجنة بتطبيق معايير التأهل وتقييم الطلبات المقدمة من المستثمرين.

 

 


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