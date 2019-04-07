اليوم.. افتتاح معرض "افريكا فوود" ومؤتمر صحفى للصناعات الغذائية

كتبت- منى ضياء

يعقد المهندس أشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا لإعلان انطلاق معرض Africa Food Manufacturing 2019، الذى يقام خلال الفترة من 7-9 أبريل الجارى، بمركز مصر الدولى للمعارض.

ويعلن الجزايرلى خلال المؤتمر انطلاق معرض Food Ingredients Africa 2020 والذى يعد من أكبر المعارض المتخصصة في العالم، ويعقد بأكثر من 8 دول حول العالم، ومن المنتظر عقده فى مصر ليكون الملتقى لهذه الصناعة الواعدة بأفريقيا ابتداء من 2020.

ويشارك بجناح الغرفة فى المعرض عدد من الشركات الأعضاء من المشاركين ببرنامج الغرفة "ازدهار" الخاص بتطوير الشركات النامية فى قطاع الصناعات الغذائية، وكذلك ممثلى مشروع "مزارع إلى مزارع - سلامة وجودة الغذاء" الذى تقوم الغرفة بتنفيذه مع هيئة لاندوليكس للتنمية الدولية، وكذلك ممثلى مشروع استخدام الطاقة الشمسية فى عمليات التسخين فى الصناعة المصرية والذى تقوم الغرفة بتنفيذه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – يونيدو.

هذا كما تقوم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمشاركة فى المعرض لعرض انشطتها واستقبال الاستفسارات الفنية بجناح الهيئة، وسيقوم الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة بالقاء محاضرة بعنوان "لمحة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء من غذاء آمن إلى مستقبل أفضل"، غدا الاثنين.