النيابة الإدارية تحقق بواقعة مصرع تلميذ داخل بيارة صرف مدرسة فى كفر الزيات

كتب: عبد الله محمود

أمرت المستشار أمانى الرافعى رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل فى واقعة سقوط تلميذ داخل بيارة صرف بإحدى مدارس الإبتدائية التابعه لإدارة كفر الزيات التعليمية مما ترتب عليه مصرعه.

وباشرت النيابة الإدارية بطنطا القسم الأول تحقيقاتها فى الواقعة، والتى قيدت برقم قضية 434 / 2019 ، بمعرفة المستشارة رشا سعيد، وبإشراف المستشار إبراهيم الخضراوى، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، وتبين من التحقيقات أن الضحية سقط في إحدى بيارات الصرف الصحي بفناء المدرسة خلال حصة التربية الرياضية، كما تبين أن وزارة التربية والتعليم قد قررت وقف عدد من المسئولين بالمدرسة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.