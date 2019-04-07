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النمسا تقرر تمديد عمل النقاط الحدودية مع المجر وسلوفينيا حتى نوفمبر القادم

الأحد، 07 أبريل 2019 06:29 م
النمسا تقرر تمديد عمل النقاط الحدودية مع المجر وسلوفينيا حتى نوفمبر القادم عناصر من جيش النمسا
فيينا /أ ش أ/
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أعلنت وسائل إعلامية محلية، اليوم الأحد، أن النمسا قررت تمديد فترة عمل نقاط التفتيش الحدودية مع المجر وسلوفينيا حتى شهر نوفمبر القادم على الأقل.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية عن وزير الداخلية النمساوى هربرت كيكل قوله - فى خطاب أرسله إلى المفوضية الأوروبية - أن القرار الذى اتخذته بلاده جاء فى ظل استمرار تزايد أعداد المهاجرين بشكل غير شرعى و"التهديد الإرهابى الوشيك"، فى ظل احتمالية عودة المقاتلين المتبقين من تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق.

وأشارت الشبكة إلى أنه كان من المفترض أن ينتهى وجود النقاط التفتيشية فى 11 مايو المقبل.

يذكر أن النمسا وباقى دول الاتحاد الأوروبى تسمح بالتنقل فيما بينها بسهولة ويسر، إلا أنها وضعت نقاط التفتيش الطارئة عام 2015، بعد وصول أكثر من مليون لاجئ ومهاجر إلى أوروبا.

 


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