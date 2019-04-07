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النقل: إنهاء إجراءات تمويل شراء عربات السكة الحديد الـ1300 قبل شهر رمضان

الأحد، 07 أبريل 2019 12:41 م
النقل: إنهاء إجراءات تمويل شراء عربات السكة الحديد الـ1300 قبل شهر رمضان المهندس كامل الوزير وزير النقل خلال لقاء السفير المجرى
كتب رضا حبيشى
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التقى وزير النقل المهندس كامل الوزير، بيتر كيفيك السفير المجرى بالقاهرة لبحث آخر مستجدات تفعيل التعاقد المادى  لصفقة توريد وتصنيع 1300عربة سكة حديد جديدة للركاب التى سبق توقيعها بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسى المجرى الممثل فى شركة ترانسماش هولدينج، بحضور رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل.

وأكد وزير النقل خلال اللقاء على أهمية العلاقات المصرية المجرية مشيرا إلى أنها علاقات ممتدة منذ عهود بعيدة وأنه يتطلع إلى استمرار هذه العلاقات الجيدة بين وزارة النقل المصرية وبين كل الجهات المختصة بالنقل والمواصلات في المجر لافتا  إلى أهمية صفقة توريد وتصنيع العربات الجديدة حيث أنها  تعتبر الصفقة الأضخم فى تاريخ السكك الحديدية وسوف تساهم فى إحداث  نقلة نوعية كبيرة فى هذا القطاع.

وأشار سفير المجر إلى العلاقات الوطيدة التى تربط البلدين، خاصة مع الأهمية الكبرى لدور مصر فى منطقة الشرق الأوسط مشيرا إلى أنه تم  عقد اجتماعات مكثفة مع المسئولين بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، حيث تم إنهاء كافة الامور المتعلقة بهذا التعاقد المادي للصفقة ويتبقى فقط مرحلة مراجعة المسودة  المرسلة من بنك إكزيم المجرى وابداء الملاحظات من الجانب المصرى ليتم التعاقد المادى قبل شهر رمضان الكريم.

وأشاد المهندس كامل الوزير بالتزامن بين إجراءات إنهاء خطوات التفعيل المادى للعقد وبين البدء فعليا فى الخطوات التنفيذية  لتصنيع العربات من أجل إنهاء توريد وتصنيع العربات وفقا للجدول الزمني المحدد بين الجانبين  حيث سيتم الانتهاء من عدد 2 عربة نموذج في سبتمبر القادم، وإرسال الأولى إلى المجر لكى يتم اختبارها والحصول على شهادة الأمان الأوروبية والنموذج الآخر سيتم ارساله لمصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر على أن يتم تسليم الدفعة الاولى من العربات بعدد 30 عربة ديسمبر من العام الحالى منوها إلى أهمية توطين صناعة النقل في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع إلى المصانع المصرية، خاصة وأنه مع توطين هذه الصناعة فى مصر سيتم زيادة التعاون مع الدول الإفريقية والعربية فى مجال السكك الحديدية .

جدير بالذكر أن إجمالى قيمة صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب  تبلغ 22 مليار جنيه وتشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و 90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.


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