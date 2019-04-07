النقض تلغى أحكام الإعدام وتأييد المؤبد والمشدد للمتهمين فى خلية "داعش دمياط"

كتبت هدى أبو بكر

قضت محكمة النقض بقبول طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش دمياط"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن بأحكام ما بين المؤبد و15 سنة.

وجاء نص الحكم أولا بقبول الطعن المقدم من الطاعنين حمدى سعد وعلاء مصطفي وعبد الوهاب فريد وعبد الرحمن محمود ومحمد إبراهيم شكلا، وعرض النيابة العامة للقضية بالنسبة إليهم وفى الموضوع بجعل العقوبة المقضي بها على حمدى سعد وعبد الوهاب فريد ومحمد إبراهيم بالسجن المؤبد بدلا من الإعدام، وبجعل العقوبة المقضى بها على الطاعنين علاء مصطفي وعبد الرحمن نصر بالسجن المشدد 15سنة بدلا من الإعدام، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ثانيا، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم أيمن سعد وإبراهيم محمد وأسامه إسماعيل وعبده مكرم شكلا ورفض الموضوع.

ثالثا، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم محمود محمد وخالد النشار ومحمد أبو الخير شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم فيه والقضاء ببراءتهم مما نسب إليهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، قد قضت بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية متصلة بدمياط.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، اتهامات تأسيس والاشتراك في جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة من أداء عملها.