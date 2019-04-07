المسمارى: الإخوان متصلة بالسراج ولا نعرف سبب وجود قوات أمريكية بطرابلس

كتب : أحمد جمعة

قال المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى أن العاصمة الليبية طرابلس مختطفة وتدار بواسطة جماعات إرهابية، مؤكدا أن قناة الجزيرة القطرية تبث أكاذيب وشائعات حول حقيقة الأوضاع داخل الأراضى الليبية.

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي من بنغازى، الأحد، أن قوات أمريكية تتولى تأمين البعثات الدبلوماسية فى العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن قوات الجيش الليبى لا تعرف سبب تواجد القوات الأمريكية فى طرابلس وهو بمثابة انتهاك للسيادة.

وأشار المتحدث باسم الجيش الليبى إلى أن قوات الجيش تقاتل من أجل الشعب الليبى وتعمل على حماية المدنيين، مشيرا إلى أن جماعة الاخوان ترتبط بعلاقات واتصالات مع المجلس الرئاسى الليبى.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبى أن القوات الجوية قدمت دعم جوي لقوات الجيش فى منطقة السواني وطريق المطار، مؤكدا أن مطار طرابلس الدولى تحت سيطرة القوات المسلحة الليبية والمسلحون فشلوا في شن هجوم مضاد.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية أن قوات الجيش تتقدم من 7 محاور وقصفت مسلحين فى منطقة السوانى، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسى الليبى يستخدم المليشيات والإرهابيين ضد تقدم القوات المسلحة الليبية.

وأشار إلى أن معركة القوات المسلحة الليبية موجهة ضد تنظيم القاعدة الإرهابي في طرابلس، مؤكدا ان قوات الجيش الليبى لم تدفع بكل قواتها في معركة تحرير العاصمة، موضحا ان جماعة الاخوان اجتمعوا في قطر وتركيا لتغيير وجوه عناصرها وتوحيد صفوفهم.

ونفى المتحدث باسم الجيش الليبي الأكاذيب التى تبثها قناة الجزيرة حول عمليات الجيش لتحرير الأراضي الليبية، مؤكدا أن الجيش الليبى مستمر فى عمليته العسكرية لتحرير البلاد.