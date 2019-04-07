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المحطات النووية" تحصل رسميا على إذن قبول اختيار موقع الضبعة

الأحد، 07 أبريل 2019 06:51 م
المحطات النووية" تحصل رسميا على إذن قبول اختيار موقع الضبعة مشروع الضبعة-ارشيفية
كتبت رحمة رمضان
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حصلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء  رسميا على إذن قبول اختيار موقع الضبعة من هيئة الرقابة النووية و الإشعاعية المصرية فى شهر مارس الماضي.
 
وتضمن إذن قبول اختيار موقع الضبعة ، أن هذا الأذن يعتبر إنجازا رئيسيا فى عملية الترخيص المحطة النووية حيث صدر الإذن نتيجة لعمليات المراجعة الشاملة التى تمت من قبل هيئة الرقابة النووية و الإشعاعية المصرية للوثائق التى قدمتها هيئة المحطات النووية والتى تم تحديثها لطلب الموافقة على موقع الضبعة كأول موقع للمحطات النووية المصرية و اشتملت تلك الوثائق على:
 
١- بيانات حول أنواع المفاعلات المختلفة وتركيباتها من نوعية الماء المضغوط.
 
٢- بيانات عن الموقع و خصائصه و معلومات عن الشركه التى قامت بدراسة الموقع.
 
٣- أساسيات و مفهوم التصميم.
 
٤- تقييم الأثر البيئي للمشروع و الذى قام بمراجعته والموافقة عليه جهاز شئون البيئة.
 
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الكهرباء

المحطات النووية

هيئة الرقابة النووية و الإشعاعية

الضبعة

قبول موقع الضبعة




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