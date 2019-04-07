المحطات النووية" تحصل رسميا على إذن قبول اختيار موقع الضبعة

كتبت رحمة رمضان

حصلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء رسميا على إذن قبول اختيار موقع الضبعة من هيئة الرقابة النووية و الإشعاعية المصرية فى شهر مارس الماضي.

وتضمن إذن قبول اختيار موقع الضبعة ، أن هذا الأذن يعتبر إنجازا رئيسيا فى عملية الترخيص المحطة النووية حيث صدر الإذن نتيجة لعمليات المراجعة الشاملة التى تمت من قبل هيئة الرقابة النووية و الإشعاعية المصرية للوثائق التى قدمتها هيئة المحطات النووية والتى تم تحديثها لطلب الموافقة على موقع الضبعة كأول موقع للمحطات النووية المصرية و اشتملت تلك الوثائق على:

١- بيانات حول أنواع المفاعلات المختلفة وتركيباتها من نوعية الماء المضغوط.

٢- بيانات عن الموقع و خصائصه و معلومات عن الشركه التى قامت بدراسة الموقع.

٣- أساسيات و مفهوم التصميم.

٤- تقييم الأثر البيئي للمشروع و الذى قام بمراجعته والموافقة عليه جهاز شئون البيئة.