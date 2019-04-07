"المحافظين" يهدد بالإطاحة بتيريزا ماى ما لم تخرج لندن قبل انتخابات "أوروبا"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن نواب حزب المحافظين حذروا رئيسة الوزراء، تيريزا ماى من أنهم سيتحركون للإطاحة بها في غضون أسابيع إذا اضطرت المملكة المتحدة للمشاركة في الانتخابات الأوروبية الشهر المقبل وتمديد عضويتها في الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد نهاية يونيو.

ويتزايد غضب نواب حزب المحافظين من احتمال أن يُطلب من الناخبين الذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي بعد ثلاث سنوات من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في الانتخابات التي يخشون أن يقاطعها العديد من المحافظين وأن تكون هديةً لليمين المتطرف وحزب "بريكست" الجديد الذى أسسه نايجل فاراج.

وقال كبار المحافظين إن إحدى مميزات التأجيل الطويل هي أنها ستسمح لهم بالتحرك بسرعة لإجبار ماى على الاستقالة، وإجراء انتخابات على زعامة الحزب تبدأ هذا الشهر.

وجاءت هذه التحذيرات في الوقت الذي وجهت فيه رئيسة الوزراء نداء يائسًا أخيرًا مساء السبت إلى أعضاء البرلمان لدعم صفقة الخروج، قائلة إن هناك خطرًا متزايدًا بشأن إمكانية الخروج، وقالت ماي: "لأن البرلمان أوضح أنه سيوقف مغادرة المملكة المتحدة بدون صفقة، لدينا الآن خيار صارم:"ترك الاتحاد الأوروبي مع صفقة أو عدم المغادرة على الإطلاق".

وأضافت قائلة: "كلما طالت المدة، زاد خطر عدم مغادرة المملكة المتحدة، عدم قدرتنا على الخروج الذى طالب به الشعب البريطاني وصوت لصالحه، لن أؤيد ذلك، من الضروري أن نقدم ما صوت الناس لصالحه، وأن نفعل ما نحتاج إليه للتوصل إلى اتفاق".