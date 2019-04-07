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المجلس التجارى الكندى العربي: مصر سوق كبيرة وشريك تاريخى لكندا

الأحد، 07 أبريل 2019 09:13 م
المجلس التجارى الكندى العربي: مصر سوق كبيرة وشريك تاريخى لكندا جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي
تورونتو أ ش أ
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أكد المجلس التجارى الكندى العربى، أن مصر سوق كبيرة وشريك تاريخى لكندا، مشيرا إلى أن موقع مصر الاستراتيجى وتاريخها وثقافتها الثرية واقتصادها النامى سيعزز من العلاقة المفيدة والمتبادلة بين الدولتين.

يأتى ذلك فى إطار الإعلان عن منتدى الأعمال السنوى لعام 2019 للمجلس التجارى الكندى العربى والذى سيعقد فى مدينة تورونتو الكندية يومى 15 و16 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن يشارك فى الحدث على مدى يومين قادة الأعمال وكبار المسؤولين الحكوميين من كندا والعالم العربي، للاحتفال بالعلاقات التجارية القوية والمتنامية بين كندا والمنطقة.

وأكد المنظمون أنه مع استمرار كندا فى تنويع قنوات التجارة والاستثمار العالمية، يمثل العالم العربى بعضا من أعظم نجاحاتها، بالإضافة إلى إمكانات هائلة غير مستغلة فى العديد من المجالات المختلفة، بما فى ذلك البنية التحتية والطاقة والنقل والطيران والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا الفائقة والتعليم والطب، كما أنه يوفر العديد من الفرص للشركات الدولية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات للمضى قدما.

وتضم قائمة المتحدثين فى المؤتمر وزير المالية الكندى بيل مورنيو، ووزيرة المشروعات الصغيرة والترويج للصادرات مارى ان جي، وعضو مجلس العموم وسكرتير وزير تنويع التجارة الدولية عمر الغبرا، وعمدة مدينة تورونتو جون توري، وعمدة مدينة برامبتون باتريك براون، والعديد من السفراء العرب والكنديين، ورجال الأعمال، والأكاديميين.

 


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المجلس التجارى الكندى

كندا

أخبار كند

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