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المباحث تتحفظ على كاميرات المراقبة للتوصل للمتورطين باستشهاد معاون مباحث النزهة

الأحد، 07 أبريل 2019 12:22 م
المباحث تتحفظ على كاميرات المراقبة للتوصل للمتورطين باستشهاد معاون مباحث النزهة الشهيد معاون مباحث النزهة
كتب عبد الرحمن سيد
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تحفظ رجال المباحث بالقاهرة، على كاميرات المراقبة بمنطقة موقع حادث الهجوم، على قوة أمنية فى منطقة النزهة لتحديد خط سير المتهمين، والوقوف على ملابسات الحادث، وتفريغ الكاميرات لرصد المتهمين ومناقشة رجال المباحث لشهود العيان.

وتفقد اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، موقع الهجوم على دورية أمنية بمحور طه حسين للوقوف على ملاباساتها، فيما كلف بغلق مداخل ومخارج المنطقة وتكثيف التحريات حول الواقعة لضبط المتهمين فيها.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بسماع أصوات وابل من الأعيرة النارية وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان للتحقق من الواقعة.

البداية كانت أثناء مرور النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة والقوة المرافقة له لملاحظة الحالة بدائرة القسم، تلاحظ لهم توقف إحدى السيارات سوداء اللون تحمل لوحات معدنية بيضاء اللون "مدونة بخط اليد" بشارع طه حسين، يستقلها 4 أشخاص مجهولين، وحال توجههم لاستبيان الأمر وفحصهم بادر قائد السيارة بالترجل منها وإطلاق أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية كانت بحوزته، نتج عن ذلك استشهاد النقيب ماجد أحمد عبد الرازق، وإصابة فردى شرطة من القوة المرافقة له وكذا قائد السيارة التى كانت تستقلها القوة الأمنية بعدة طلقات نارية حيث توفى قائد السيارة متأثراً بإصابته، تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج .

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